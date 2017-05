Dass die Insel beim genaueren Hinsehen alles andere als unberührt ist, zeigt die Untersuchung von Jennifer Lavers von der University of Tasmania und Alexander Bond von der britischen Royal Society for the Protection of Birds auf drastische Weise.

Nirgends sonst auf der Welt wurde bisher eine größere Plastemüll-Dichte festgestellt als auf Henderson Island. Die Forscher fanden Fischereizubehör wie Leinen, Netze und Bojen, aber auch Lutscherstiele, Zahnbürsten, Strohhalme und Besteck. Bis zu 670 Plastikteile fanden sie oben auf einem Quadratmeter Strand. Der Großteil des Mülls aber blieb zunächst verborgen: 68 Prozent der Plaste fanden die Forscher in den ersten zehn Zentimetern unter der Sandoberfläche. Dort spürten sie bis zu fast 4.500 Teile pro Quadratmeter auf - die meisten von ihnen kleiner als fünf Millimeter.