Es klingt nach einer Sensation - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn was dem Fotografen Oliver Wright gelungen ist, wurde schon seit längerem vermutet. Polarlicht kann man hören. Oliver Wright hat das Geräusch in einem schwedischen Nationalpark mit dem Handy aufgenommen. Wenn sich bestätigt, dass die Geräusche wirklich vom durch Sonnenstürme hervorgerufenen Polarlicht stammen, dann hat er damit Geschichte geschrieben. "Es könnten die ersten, mit bloßem Ohr wahrgenommenen Geräusche eines Nordlichts sein, so der amerikanische Astrophysiker Tony Phillips.