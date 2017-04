Pflanzenpollen und Pilzsporen gibt es vor allem dort, wo sie freigesetzt werden - also in der Nähe des Bodens. Das war zumindest bisher die langläufige Meinung. Doch mit ihrem Forschugnsflugzeug haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums München, der Technischen Universität München und von der Aristoteles-Universität Thessaloniki jetzt etwas anderes bewiesen: Überall in der Luft und selbst in Höhen von mehr als 2.000 Metern konnten sie die Allergenträger finden. Ziel ihrer Untersuchungs war es, eine Datengrundlage für die Verbreitung von Pollen über große Distanzen zu schaffen, erklärte Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz Zentrum München und der TU München. Denn bisherige Pollenmessungen, hätten einen Haken.

Forschungsflugzeug am Boden Bildrechte: Dr. Athanasios Damialis

Deshalb sollte ein Flugzeug dabei helfen, umfassende Daten über die Pollen zu sammeln: Die Münchner untersuchten mit ihren griechischen Partnern, welche Pollen wie oft in den unterschiedlichen Zonen der Atmosphäre vorkommen. Vom Meeresspiegel bis in eine Höhe von 2.000 Metern sammelten sie mithilfe eines Kleinflugzeugs Luftproben - den Wissenschaftlern zufolge eine weltweit einzigartige Untersuchung der Pollen- und Pilzsporenverteilung in der Atmosphäre.



Auch in den höchsten untersuchten Bereichen fanden die Wissenschaftler Luftallergene. In 2.000 Metern Höhe waren das vor allem Pollen von Kiefern- und Eichengewächsen, berichten die Forscher. Damit widerlege die Untersuchung, dass Pollen und Pilzspuren nur von lokalen Quellen stammten und nur in diesen Gegenden allergische Symptome hervorrufen könnten.