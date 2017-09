Die neu entdeckten Spinnen, die bisher für eine Art gehaltenm wurden. Links Obama, in der Mitte Bowie und rechts Tierfilmer Attenborough. Bildrechte: UVM/Agnarsson lab/dpa

Dieses Mal sind es Spinnen aus Nord- und Südamerika, die Studenten und Forscher der Universität Vermont/USA entdeckt haben. Bisher nahmen Fachleute an, dass alle der jetzt benannten Achtbeiner zur gleichen Art aus der Gattung Spintharus gehören. Genetische Untersuchungen zeigten nun, dass es stattdessen mindestens 15 verschiedene Arten gibt. “Die DNA-Daten sind eindeutig: Diese Spinnen haben sich seit Millionen von Jahren nicht untereinander vermehrt, also keine Gene ausgetauscht“, so Spinnenexperte Ingi Agnarsson, der das Projekt leitete, in einer Pressemitteilung der Universität. Die neuen Arten haben nun Namen wie Spintharus davidattenboroughi, S. barackobamai, S. michelleobamaae, S. davidbowiei, S. leonardodicaprioi oder S. berniesandersi – nach dem Senator von Vermont, Bernie Sanders.