Rußpartikel könnten indirekt dafür gesorgt haben, dass die Dinosaurier ausstarben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschergruppe des National Center for Atmospheric Research, die an einem Computermodell den Asteroideneinschlag auf der Halbinsel Yucatan vor 66 Millionen Jahren simuliert hat. Nach diesem Naturereignis war es rund um den Globus neben Vulkanausbrüchen, Tsunamis und großflächigen Bränden auch zu einem Massensterben der Lebewesen gekommen, ohne dass man wusste, was genau den dafür verantwortlichen Klimawandel bewirkte.

Die jüngsten Forschungen scheinen das nun zu erklären: Große Mengen an Rußpartikeln, die, erhitzt vom Sonnenlicht in der Atmosphäre aufstiegen und sich um den Globus verteilten. Diese Ruß-"Schicht" könnte verhindert haben, dass Sonnenlicht zur Erde durchdrang: Fatal für alles Leben auf der Erde, auf der es für eineinhalb Jahre nur noch so hell bzw. dunkel war wie bei Mondschein. Doch dies war erst der Anfang einer gewaltigen Kettenreaktion: Ohne Sonnenlicht keine Pflanzenphotosynthese – sofern überhaupt welche die Flächenbrände überlebt hatten - gefolgt von einem rasanten Temperaturabfall: An Land um 28, in den Ozeanen um 11 Grad Celsius. Als Folge davon seien etwa zwei Drittel aller Tierarten ausgestorben, darunter die Dinosaurier.