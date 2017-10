Sentinel 5P kann Spurengase erkennen, Aussagen über Luftqualität oder UV-Strahlung machen. Bildrechte: ESA

Tropomi heißt das Instrument, das diese Daten erfassen kann. Das steht für TROPOspheric Monitoring Instrument, also Instrument zur Messung troposphärischen Ozons. Doch Tropomi kann mehr, selbst kleine Gasmengen, also sogenannte Spurengase, erfassen - Stickstoffdioxid, Ozon, Formaldehyd, Schwefeldioxid, Methan, Kohlenmonoxid und Aerosole (Schwebeteilchen in der Luft) gehören dazu.

Durch die Messung erfahren wir nicht nur etwas über die Qualität der Atmosphäre, sondern können auch verbesserte Klimamodelle entwickeln oder Prognosen zur Entwicklung der Schadstoffverunreinigungen erstellen. Das zumindest erhoffen sich die Wissenschaftler des Projektes Copernicus.



Die Daten von Sentinel-5P werden am DLR Earth Observation Center in Oberpfaffenhofen verarbeitet. Nach Aussagen der ESA wird die Mission noch mehr Umweltdaten zur Verfügung stellen. Sentinel 5P kann zum Beispiel bei Vulkanausbrüchen die Atmosphäre auf Vulkanasche untersuchen, so dass Flugzeuge falls nötig umgeleitet werden können. Und er ist in der Lage, uns vor zu hoher UV-Strahlung zu warnen.