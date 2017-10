Für gewöhnlich ändern sich Ausmaße von Tieren nicht mehr, wenn sie einmal ausgewachsen sind. Bei der Spitzmaus ist das aber anders. Sogar Organe und Knochen bilden sich in Vorbereitung auf den Winter schon Ende August zurück. Im Februar wachsen die Tiere dann wieder. Das Ganze hat aber einen hohen Preis: Weil auch das Gehirn im Winter kleiner ist, sind die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt. Außerdem wachsen die Tiere nicht so stark, wie sie vorher geschrumpft sind. Sie sind im Frühjahr also kleiner als vor dem Winter. Dieser entbehrungsreiche Prozess zeigt allerdings, wie extrem anpassungsfähig Säugetiere sein können.