Biologin Dr. Olivia Roth vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel will den genetischen Hintergrund dafür erforschen:

Gewissermaßen belegen Seepferdchen und Seenadeln eine kürzlich aufgestellte These des erhöhten Aussterberisikos bei extrem großen oder kleinen Tieren: Die Gene des Seepferdchens und der Seenadeln suchen, evolutionsgeschichtlich betrachtet, offenbar nach Unscheinbarkeit. Bei beiden Arten ist das Männchen fürs Ausbrüten zuständig, die Seepferdchen nutzen dafür Bauchtaschen, die Seenadeln ihre Bauch- oder Schwanzunterseite. Seepferdchen und Seenadeln sind beide langsame Schwimmer, den Seepferdchen fehlt sogar das Gen für die Vorderflossen. Stattdessen steuern sie ihren Kurs mit kleinen Flossen am Rücken und am Hinterkopf. Statt aktiv Nahrung zu suchen, ankern Seepferdchen mit dem Schwanz an Seegras oder Korallen und warten darauf, dass Nahrung vorbeischwimmt. Der Hörsinn ist kaum ausgeprägt, stattdessen können Seenadeln und Seepferdchen ihre Augen unabhängig voneinander bewegen und erhöhen so ihre Sehleistung. Das Gen für die Zahnbildung fehlt ihnen ebenso wie den Seenadeln - Seepferdchen verschlucken ihre Nahrung, Seenadeln saugen sie an.