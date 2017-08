Die Deutsche Wildtierstiftung hat das Phänomen des "Kainismus" für ein Vogelschutzprogramm erfolgreich genutzt. Um den Fortbestand der Art - in Deutschland gibt es etwa 100 Brutpaare - langfristig zu sichern, entnahmen Forscher zwischen 2006 und 2011 in Brandenburg in den ersten Juniwochen jeweils das am wenigsten bebrütete Ei, bzw. den jüngeren Jungvogel aus den Horsten und zogen sie im Brutschrank einer Naturschutzstation auf. Zusätzlich wurden weitere "Abels" aus Horsten in Lettland in Brandenburg aufgezogen. Bei der Fütterung orientierten sich die Forscher an Webkamera-Aufnahmen aus einem Schreiadlerhorst, um den natürlichen Rhythmus und "Speiseplan" der Schreiadleraufzucht möglichst exakt zu imitieren, so lange bis die Jungvögel entweder in künstliche oder alte Horste ausgewildert wurden. 49 Schreiadler wurden später mit kleinen 30 Gramm schweren Solar-GPS-Sendern ausgestattet, die Reisedaten von den Routen nach und in Afrika sowie zurück senden. So konnte verfolgt werden, wie sich die "Kains" und "Abels" in freier Wildbahn entwickelten.