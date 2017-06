Für Menschen, die den Bauernregeln aus dem "Hundertjährigen Kalender" Glauben schenken, wird es am 27. Juni spannend: Regen oder Sonne - wie wird das Wetter? Denn so wie an diesem Tag, bleibt es sieben lange Wochen. So heißt es ja auch: Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht.



Zunächst ist da das Problem mit dem Kalender: Aufgrund der gregorianischen Kalenderreform ist der ursprüngliche Siebenschläfertag eigentlich etwa zehn Tage später - also am 7. Juli. Doch wie das Wetter in diesem Zeitraum ist, lässt durchaus Rückschlüsse auf den restlichen Sommer zu - zumindest aus statistischer Sicht.

Der Jetstream ist Schuld

Ist zwar süß, hat aber mit dem Wetter nichts zu tun: Der Siebenschläfer Bildrechte: Gert Steger Der Zeitraum um und besonders nach dem Siebenschläfertag gilt in der Meteorologie als eine sogenannte Singularität - also eine Wetterlage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmten Zeiten im Jahr auftreten kann, aber eine deutliche Abweichung vom üblichen Wetterverlauf darstellt. So haben statistische Analysen gezeigt, dass die Bauernregel für die erste Juliwoche tatsächlich oft zutrifft: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen 55 und 70 Prozent.



Die Erklärung für dieses Phänomen liefert der sogenannte Jetstream. Dieser Starkwind in großer Höhe sorgt dafür, dass sich die Großwetterlage in der Zeit um den Siebenschläfertag für einige Zeit stabilisiert. Üblicherweise hält der Charakter dieses Wetters in den folgenden Wochen an. Wenn der Jetstream relativ südlich über den Ostatlantik und Europa zieht, führt das dem Deutschen Wetterdienst zufolge dazu, dass übernormal lange feuchte und als eher kühl empfundene Luftmassen vom Atlantik nach Mitteleuropa ziehen. Im Gegensatz dazu sorge ein eher nördlich verlaufender Jetstream dafür, dass sich ein Keil des Azorenhoches nach Mitteleuropa ausdehnen kann, was für einen warmen Sommer sorge. Einzige Ausnahme: Für Norddeutschland mit seinem maritimen Klima gilt der Effekt nicht.

Sonnige Aussichten für Mitteldeutschland

Wenn die Bauernregel zutrifft und die nächsten Wochen so bleiben wie am Siebenschläfertag, könnte es ein heißer Sommer werden: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert nämlich eine hochsommerliche Periode mit warmen Temperaturen. Lokal seien sogar Höchstwerte von bis zu 35 Grad Celsius möglich. Allerdings bestehe auch die Gefahr von Schauern und Gewittern. Gute Aussichten für Sonnenanbeter: Der Sommer könnte heiß werden Bildrechte: Colourbox

Warum eigentlich Siebenschläfer?