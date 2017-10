In der aktuellen deutschlandweiten Roten Liste ist der Star sogar auf "gefährdet" hochgestuft worden. Grund ist vor allem die industrielle Landwirtschaft. Ein Problem sei etwa, dass Kühe heute fast nur noch in Ställen gehalten werden. Dadurch gebe es keine Kuhfladen auf den Wiesen, die Käfer und andere Nahrung für die Stare anlocken, erklärt Ornithologe Heinz Kowalski. Ein anderes Problem sind die von Bauern versprühten Gifte. "Die Nahrung wird auch deswegen immer weniger, weil mehr Pestizide eingesetzt werden. Wir wissen ja, dass wir einen starken Insektenrückgang haben."



Doch die Insekten sind eine bedeutende Nachrungsgrundlage. Gerade während der Brut und Aufzucht liefern ihre Chitin-Panzer wichtiges Kalk für die Jungtiere. Im späten Sommer und Herbst konzentriert sich der Star dann auf Kirschen und Weintrauben – das süße Obst liefert die Energie für den langen Flug gen Süden. Dabei wirkt ein Schwarm oft wie eine schwarze Wolke. "Da sind manchmal tausende zusammen unterwegs und trotzdem kollidieren sie nicht", sagt Kowalski und erklärt: "Die halten Abstand zu den sieben Vögeln, die um sie herum sind. Das setzt sich wie ein Netz fort und so stoßen sie nicht zusammen."



Mitteleuropäische Stare ziehen im Herbst zum Großteil bis in den südlichen Mittelmeerraum und nach Nordafrika. Die maximale Zugstrecke liegt bei 2.000 Kilometern. Das ist nicht die einzige beeindruckende Leistung von Staren. Sie sind auch richtig gute Stimmenimitatoren.