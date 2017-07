Blick zu den Sternen Der Himmel im August

Am 21. August wartet noch ein besonderes Highlight am Himmel: Eine totale Sonnenfinsternis. Leider ist die nur von Nordamerika aus zu sehen - der Pfad des Kernschattenkegels ist nur 115 Kilometer schmal. Vom Pazifik kommend trifft er im Nordwesten der USA die Küste, streicht in südöstlicher Richtung über das Festland und verlässt die USA im Südosten an der Küste von South Carolina. Die rund 13.700 Kilometer lange Schattenzone endet schließlich im Atlantik.

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne. Bildrechte: IMAGO Die Neumondphase tritt am 21. August exakt um 20:30 Uhr ein. Acht Stunden vorher kreuzt der Mond die Erdbahnebene von Süd nach Nord. Dabei schiebt sich der dunkle Neumond vor die Sonne und bedeckt sie vollständig. Es ist ein faszinierendes Schauspiel: Man kann mitten am Tag Sterne sehen und um die verfinsterte Sonne schimmert zart ein Lichtschein - die Korona. Am Sonnenrand leuchten rosa Flammenzungen, die Protuberanzen. Damit auch Menschen außerhalb Nordamerikas das seltene Ereignis miterleben können, überträgt die Weltraumbehörde NASA sie live im Internet.



Nur wenige Menschen erleben eine totale Sonnenfinsternis überhaupt ein Mal im Leben. Die letzte Verfinsterung, die von Mitteleuropa aus sichtbar war, fand am 11. August 1999 statt. Damals zog der Kernschatten über Süddeutschland. Die nächste von Deutschland aus sichtbare totale Sonnenfinsternis findet am 3. September 2081 statt.



Ein kleiner Trost für alle, die gerne live dabei wären: Von Deutschland aus ist immerhin am 7. August eine partielle Mondfinsternis zu beobachten sein: Vollmond wird am 7. August um 20:11 Uhr im Sternbild Steinbock erreicht. Der Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde erfolgt um 19:22 Uhr. Zur Mitte der Finsternis um 20:21 Uhr steht ein Viertel des Monddurchmessers im Erdschatten und um 21:19 Uhr endet der sichtbare Teil der partiellen Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus den Kernschatten der Erde.