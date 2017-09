Es hat lange gedauert, aber jetzt wissen wir es: Ein Zitteraal gibt in Gefahr größere elektrische Impulse ab als ein Elektroschocker. Das hat der Biologe Ken Catania in der Zeitschrift "Current Bilology" veröffentlicht. Demnach ist Stromschlag von einem Zitteraal ist etwa 40 bis 50 Milliampere stark – der von einem Elektroschocker nur 14. Im Gegensatz zum batteriebetriebenem Gerät ist die Stärke des Stromschlagss bei einer Attacke über Wasser höher als bei einem Angriff unter Wasser, wie Biologe in der Zeitschrift "Current Bilology" berichtet. Catania hatte dafür Selbstversuche mit einem kleinen Zitteraal gemacht. Für den Versuch wurde eine wassergefüllte Box mit stromleitendem Aluminum ausgekleidet und ein Strommessgerät an die Aluminiumschicht angeschlossen. Mit seinem eigenen Arm testete der Biologe die Reaktion des Zitteraals. Die Stärke des Elektroschocks war damit deutlich höher als bei einem sogenannten Taser, einer Elektroschockpistole, schreibt Catania.