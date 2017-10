Der Hallimasch ist so etwas wie ein Superschädling. Er befällt fast jede Art von Holz, lebende und gefällte Bäume, und er wird riesengroß (siehe Video). Besonders der Honiggelbe Hallimasch und der Gemeine Hallimasch, die auch bei uns verbreitet sind, stellen eine Gefahr für die Bäume dar, denn sie sind in der Lage, Holz zu zersetzen.

Aber was macht den Hallimasch so gefährlich? Bekannt ist, dass er – anders als die meisten anderen Pilze – sogenannte Rhizomorphe bilden kann. Das sind besonders dicke Stränge seines Myzels, also des feinen Fadengeflechts, das wir von den Pilzen kennen - auch denen auf dem alten Käse im Kühlschrank. Die Rhizomorphe sind viel größer, sehen wie Wurzeln aus und dienen dem Hallimasch auch dazu, Nährstoffe zu transportieren, sich immer weiter auszubreiten, neues Holz zu befallen.