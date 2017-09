Bis zu sechs Jahre waren die Tiere bereits unterwegs, als sie von den Forschern gefunden wurden: Ein Team um den US-Meereswissenschaftler James Carlton berichtet im renommierten Fachjournal "Science" von einer spektakulären Entdeckung. Seit 2012 analysieren die Forscher insgesamt 634 Trümmer und Wrackteile, die 2011 durch den Tsunami in Japan ins Meer gespült worden waren. Auf den Objekten fanden die Wissenschaftler mindestens 289 Tier- und Pflanzenspezies, die lebend auf der anderen Seite des Ozeans ankamen, unter ihnen Fische, Muscheln, Schnecken, Würmer, Krebse und Algen. Einige von ihnen hatten sich auf der mindestens 7.000 Kilometer langen Reise über das offene Meer sogar vermehrt, stellten die Forscher fest.

Bildrechte: Nancy Treneman/Oregon Institute of Marine Biology/dpa

Ein Seebeben hatte eine Riesenwelle ausgelöst, bei der unter anderem das Atomkraftwerk von Fukushima zerstört worden war. Außerdem riss das ablaufende Wasser nicht nur Trümmer, Boote oder Autos mit sich, sondern auch zahlreiche Lebewesen. Knapp sechs Jahre später zeigt sich, wie erstaunlich widerstandsfähig einige Arten sind.



"Als wir das erste Mal Arten aus Japan sahen, waren wir geschockt. Wir hätten nie gedacht, dass sie so lange leben, unter diesen rauen Bedingungen", schildert der Zoologe John Chapman, von der Oregon State University. Ob sich die Einwanderer in der neuen Heimat dauerhaft angesiedelt haben, wissen die Forscher noch nicht. Chapman geht allerdings davon aus. "Ehrlich gesagt würde es mich überraschen, wenn sie es nicht getan haben", so der Professor. Die Ansiedlung fremder Arten sicher nachzuweisen dauere allerdings Jahre bis Jahrzehnte.