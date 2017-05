Partnersuche im 21. Jahrhundert - Apps wie Tinder gehören längst dazu. "Man sieht, wenn Affen sich verlieben", sagt Willi Smits von der Borneo Orangutan Survival Foundation. "Sie zeigen starke Reaktionen auf andere Tiere, auch auf deren Aussehen. Das Erbgut von Menschen und Orang-Utans ist nahezu identisch, warum sollten wir uns also genau in dem Punkt unterscheiden", so Smits. Er ist überzeugt: Die Partnerwahl bei Orang-Utans per Foto oder Video funktioniert. Mit dieser Methode könnten Orang-Utans im Zoo verkuppelt werden, so seine Idee.