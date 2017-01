Ob mit Fernglas oder bloßem Auge: an diesem Wochenende ist Ihr Scharfblick gefragt. Vom 6. bis zum 8. Januar 2017 läuft zum siebten Mal die bundesweite Vogelinventur "Stunde der Wintervögel". Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) bitten jeden Bürger, an diesem Wochenende eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon, am Futterhäuschen oder im Park zu zählen. Online, per Meldebogen oder telefonisch können sie dann ihre Beobachtungen an den Nabu melden.