Tiere, die extrem groß und besonders kleine sind, haben ein höheres Risiko auszusterben als Tiere mittlerer Größen. Zu diesem Schluss kommen US-Forscher der Oregon State University in Corvallis. Sie hatten für ihre Untersuchung, die die Nationale Akademie der Wissenschaften in den USA veröffentlichte, von 27.647 bedrohten Tierarten Körpergewicht und Aussterberisiko in Zusammenhang gesetzt. Untersucht wurden dabei Säugetiere, Reptilien, Vögel, Amphibien, Knochen- oder Knorpelfische. 17 Prozent der betrachteten Arten gelten als gefährdet, stark gefährdet oder sind vom Aussterben bedroht.