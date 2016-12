Die Folge der Erwärmung scheint unmittelbar zu sein: Im Great Barrier Reef in Australien lag die Sterblichkeitsrate der Korallen um bis zu 50 Prozent über dem Durchschnittswert. In einer 700 Quadratkilometer großen Region seien mehr als zwei Drittel der Korallen abgestorben, so die Messungen australischer Wissenschaftler. Deutschland erlebte in diesem Sommer eine ungewöhnlich lange Serie von Gewittern, die in einigen Regionen große Schäden anrichteten. Mehrere Menschen kamen durch Blitzschläge ums Leben. Heftige Gewitterregen trugen ebenso wie Hitzeperioden dazu bei, dass etwa die Getreideernte vielerorts schlecht ausfiel.