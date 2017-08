"Hurrikan Harvey bewegt sich nicht, er liegt so halb auf dem Wasser und bezieht so immer weiter Kraft und das ist das große Problem. Er ist eingekesselt zwischen zwei Hochdruckgebieten und liegt so sehr stabil über Houston und deswegen hört der Regen nicht auf", erklärt Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Interview mit hr-iNFO. Dass Houston ein Problem mit Wasser hat, ist an sich nicht neu – neu ist das Ausmaß der Überschwemmungen durch den langen Stark-Regen. Direkt auf den Klimawandel zurückführen lasst sich das aber nicht, sagt Levermann, jedenfalls nicht in diesem Einzelfall. Aber klar ist, dass die Hurrikans stärker werden, so Levermann. "Unter globaler Erwärmung wird es halt wärmer, und damit wird auch der Ozean wärmer und damit steht mehr Energie für die Hurrikans zur Verfügung."