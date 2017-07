Wetter aus Spanien, Kanada oder Deutschland, Hessen um genau zu sein. Fernseh-Meteorologen aus zwölf Ländern zeigen ihren Zuschauern, wie warm es bei ihnen wird. In gut 80 Jahren – also 2100. Im Fokus stehen Städte, deswegen trägt die Aktion auch den Namen “Summer in the City“, sicher nicht unbwusst angelehnt an den Joe Cocker Hit (im Original von Lovin‘ Spoonful).

In den fiktiven Wetterberichten werden jeweils zwei Städte in Beziehung zueinander gebracht. Solche, die heute bereits das Klima haben, das eine andere Stadt erst im Jahr 2100 haben wird. Das Beispiel aus Deutschland: Aktuell liegt die durchschnittliche Sommertemperatur in Frankfurt/Main zum Beispiel bei 21,8 Grad. Eines Tages wird es aber so heiß sein wie in Barcelona oder Madrid, erklärt Silke Hansen, Meteorologin beim Hessischen Rundfunk.