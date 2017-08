Ein Funke Unwissen bleibt Wie entstehen Blitze?

Blitzschlag ist vor allem eine Frage der Ladung. In einer Gewitterwolke schwirren geladene Eiskristalle, Graupelkörner und Wassertropfen umher. Es gibt zwei Theorien darüber, wie daraus ein Blitz entsteht. Eine Theorie zur Blitzentstehung besagt, dass Graupelkörner und Eiskristalle ständig miteinander kollidieren. Dabei übertragen sie ihre positiven und negativen Ladungen. Es bilden sich unterschiedliche Ladungszentren in der Wolke.



Die andere Theorie bezieht sich auf die generelle Ladung der Atmosphäre. Rund um die Erdoberfläche herrscht ein Übergewicht an positiv geladenen Teilchen. Diese werden per Luftbewegung in die Gewitterwolke eingesogen und können dort ebenfalls Ladungszentren bilden. Der Meteorologe David Piper vom Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) vermutet, dass beide Theorien miteinander wirken. Generell können Forscher in den oberen Bereichen der Wolke positive und in den unteren Bereichen negative Ladungszentren ausmachen.