Die Wildkatze ist zurück im Leipziger Auwald. Und das ist für Forscher und Naturschutzverbände eine riesen Überraschung, sagt Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz: “Dass die Wildkatze bis in ein Stadtgebiet vordringt, das ist nicht gerade sehr gewöhnlich.“ Denn die Europäische Wildkatze ist im Gegensatz zur Hauskatze sehr wählerisch, was ihren Lebensraum angeht:

Dass die Wildkatze wieder im Leipziger Auwald lebt, haben Forscher im Rahmen des Projekts “Wildkatzensprung“ herausgefunden. Die Initiative hat das Bundesamt für Naturschutz zusammen mit der Senckenberg Gesellschaft und dem Naturschutzverband BUND vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Das Ziel: Den Rückgang der Bestände der Europäischen Wildkatze in Deutschland zu verhindern. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Die Bilanz: Rund 800 Wildkatzen konnten die Forscher in Deutschlands Wälder aufspüren. Damit ist zumindest der dramatische Rückgang gestoppt. Damit sich die Wildkatze hier wieder wohl fühlt, wollten die Initiatoren den natürlichen Lebensraum “Wald“ der Wildkatze wiederherstellen. Dafür haben nicht nur Forscher, sondern auch die Bevölkerung mitgeholfen.

Außerdem haben die Forscher Datenbanken erstellt, um herauszufinden, wo sich wie viele Wildkatzen aufhalten. Dafür haben sie sogenannte Lockstöcke aufgestellt, an denen sich die Katzen reiben und somit ihre Haare an den Pflöcken hinterlassen. Die DNA der Haare kann dann anschließend im Labor untersucht wurden, erklärt Volker Mosbrugger von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

Insgesamt rund 1.200 Ehrenamtliche haben sich bei dem Projekt engagiert – ein Citizen Science Projekt, Wissenschaft zum Mitmachen also. Volker Mosbruger hofft, dass die Wildkatze vor allem im Osten weiter wandern wird. “Wir stellen auch fest, dass in Thüringen - Hainich und diese Region - die Wildkatzenpopulation genetisch weniger divers sind , was alles darauf hindeutet, dass das ein Areal ist, was so am Rande des Vorkommens der Wildkatze ist. Aber wir sind guten Mutes, dass sich das auch weiter ausbreiten wird, das heißt die Tiere werden weiter wandern, und wir gehen davon aus, dass sie auch weitere Areale besiedeln werden.“