Zecken – sie sind nervig, eklig und übertragen fiese Krankheiten. Keiner kann sie leiden. Und wenn man Wissenschaftler fragt, wozu sie überhaupt gut sind, dann kann die Antwort lauten: Die Evolution fragt nicht nach einem Sinn . Jetzt aber haben Wissenschaftler der Universität von Oxford (Großbritannien) herausgefunden, dass Zecken möglicherweise einen echten Nutzen haben. Forschungsergebnisse , die sie an der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht haben, legen nahe, dass die Spucke der Zecken ein Protein enthält, das Menschen mit Myokarditis – Entzündungen am Herzmuskel – helfen kann.

"Myokarditis ist eine verheerende Krankheit, für die es derzeit nur sehr wenige Behandlungen gibt", so Prof. Shoumo Bhattacharya, der die Untersuchungen geleitet hat. "Mit dieser neuesten Forschung hoffen wir, in der Lage zu sein, die entzündungshemmenden Effekte der Zecken zu nutzen, um eine lebensrettende Therapie für diese gefährliche Herzerkrankung zu entwickeln." Der Speichel der Zecken verhindert, dass Wirtsorganismen den Einstich spüren. Er sorgt auch dafür, dass das Blut gerinnt und die Stelle sich nicht entzündet, wenn die Zecken tagelang an ihren Opfern saugen. Prof. Bhattacharya glaubt sogar, dass der gefundene Wirkstoff irgendwann auch bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse) oder Arthritis helfen könnte.

Dass dieser Zusammenhang besteht, haben US-Forscher mit Versuchen an Mäusen bestätigt. Biedermann berichtet von mindestens 100 bekannten Fällen in Deutschland. Bisher gibt es noch kein Heilmittel gegen diese Allergie. US-Wissenschaftler der University of North Carolina forschen bereits an einem Impfstoff. Der wäre wichtig, um die akuten Folgen der Allergie zu bekämpfen. Denn, wenn keine weiteren Zeckenbisse erfolgen - das ist die gute Nachricht -, verschwindet sie von allein.