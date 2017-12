Baumfarne auf der Neu Amsterdam-Insel. Bildrechte: Museum für Naturkunde Berlin

Am 3. Januar 1899 erreicht die Valdivia nach 1.300 Kilometern Fahrt durch schwere See die Sankt-Paul-Insel. Bei einem Dredschzug in 700 Metern Tiefe werden prächtige Korallen geborgen, aber auch das Schleppnetz schwer beschädigt. Nach kurzem Aufenthalt fährt das Schiff zur 92 Kilometer entfernten Neu-Amsterdam-Insel weiter. Hier stößt die Valdivia-Besatzung auf eine verwilderte Rinder-Herde, die nach einem gescheiterten Besiedlungsversuch 1871 heimisch geworden war. Ein Bulle verlässt die Insel per Schiff - als Fleischvorrat der Besatzung. Unterbrochen von regelmäßigen Tiefenlotungen und Dredschzügen setzt die Valdivia ihren Kurs Nordost fort.



Am 14. Januar wird der Bakteriologe und Schiffsarzt Martin Bachmann, der laut Expeditionsleiter Chun auf Sankt Paul und Neu Amsterdam noch einer der aktivsten Kletterer war, tot in seiner Kabine gefunden. Die genaue Todesursache kann in Anbetracht der Umstände nicht geklärt werden. Es wird aber gemutmaßt, dass ihm der rasante Temperaturanstieg und die extrem schwüle Luft zum Verhängnis geworden sind. Einen Tag später wird der von der deutschen Flagge umhüllte Sarg seines Leichnams dem Indischen Ozean übergeben. "Der Zufall hatte es gefügt, dass wir gerade an diesem Tage eine Tiefe von 5.911 Metern, die größte, welche wir überhaupt auf der Fahrt loteten, nachwiesen", schreibt Chun später in seinem Bericht.