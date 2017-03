Bevorzugtes Jagdgebiet der Spinnen sind nach der im Fachmagazin "Science of Nature“ veröffentlichten Studie Wälder und Grasland. Im Gegensatz dazu ist die Insektenvertilgungsrate der Spinnen in Wüstengebieten, in der arktischen Tundra und in Kulturfeldern relativ niedrig, so die Autoren. Im Falle der Agrarlandschaft lässt sich dies dadurch erklären, dass die intensiv bewirtschafteten Kulturfelder “gestörte Systeme“ darstellen, in welchen für die Spinnen eher ungünstige Überlebensbedingungen herrschen.