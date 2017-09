Am 30. September und 1. Oktober ist EuroBirdWatch-Wochenende. Denn jetzt sind über 200 Millionen Zugvögel allein aus Deutschland auf dem Weg gen Süden, weitere 300 Millionen fliegen aus anderen Ländern über uns hinweg oder überwintern hier. Es ist zur Zeit also ordentlich was los am Himmel - ebenso an den Sammelplätzen wie zum Beispiel an der NABU-Storchenschmiede Linum. Die gefiederten Reisenden finden sich auch an der Unteren Havel, im Wattenmeer, am Bodensee, dem Steinhuder Meer sowie großen Seen, Flüssen und Talsperren ein und lassen sich beobachten.