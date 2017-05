Die Forscher konnten belegen, das Menschen, die in Waldnähe leben, deutlich weniger an Krebs erkranken als die, die keinen Wald in der Nähe haben.

All diese Effekte des "Waldbadens" sind wissenschaftlich belegt. Die einzelnen Studien führt Clemens Arvay in seinem Buch an. In Japan übrigens ist die Waldmedizin eine anerkannte wissenschaftliche Disziplin, die an Universitäten und Hochschulen gelehrt und die weiter erforscht wird. Das Waldbaden ist sowohl in Japan als auch in den USA eine von den staatlichen Behörden anerkannte Therapie.