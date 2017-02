Farewell Spirit ist eine kleine Landzunge ganz im Norden der Südinsel Neuseeland. Sie schließt die Golden Bay ein – ein idyllisches Fleckchen Erde. Jetzt erlebte der Strand eines der schlimmsten Walsterben in der Geschichte Neuseelands. Mehr als 400 Grindwale sind am Freitag dort gestrandet. Trotz aller Rettungsversuche verendeten bereits in den ersten Stunden etwa 300 Tiere. Mehrere hundert freiwillige Helfer versuchten, die Wale zurück ins tiefere Wasser zu schieben - meist jedoch ohne Erfolg. Der abgelegene Strand auf der Südinsel des Pazifikstaates war früher schon für Wale zur tödlichen Falle geworden.