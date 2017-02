Farewell Spirit ist eine kleine Landzunge ganz im Norden der Südinsel Neuseeland. Sie schließt die Golden Bay ein – ein idyllisches Fleckchen Erde. Jetzt erlebte der Strand eines der schlimmsten Walsterben in der Geschichte Neuseelands. Mehr als 400 Grindwale sind am Freitag dort gestrandet. Trotz aller Rettungsversuche verendeten bereits in den ersten Stunden viele Tiere. Am Sonnabend strandeten weitere 200 Wale. Ihnen schlossen sich rund 100 Wale an, die die Helfer bei der Flut wieder ins Meer bugsiert hatten. 20 Tiere mussten eingeschläfert werden, so die Naturschutzbehörde Neuseelands.