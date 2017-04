Die Frage, warum Ostern – also die Kreuzigung und Auferstehung Jesu - nicht an einem festen Datum gefeiert wird, ist ganz einfach zu beantworten, sagt der Superintendent der evangelischen Kirche in Halle/Saalekreis Hans Jürgen Kant. “Wir feiern Ostern Sonntag nach dem Passah-Fest oder man sagt eben wir feiern Ostern am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond.“ Und da der Mond ziemlich unregelmäßig um die Erde eiert, kriegen es die Kalender nicht hin, dass Ostern immer am gleichen Tag ist. Basta. So einfach ist das. Was soll man da noch drüber reden, sagte Superintendent Hans Jürgen Kant am Telefon und lässt sich trotzdem auf ein Interview ein. Und das beginnt so.

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Also ich musste mich auch nochmal belesen und dachte: Das ist ja kompliziert. Jürgen Kant, Superintendent der evangelischen Kirche Halle/Saalekreis

Zum einen ist das mit dem Mond kompliziert, an dem sich der jüdische Kalender also auch das Passah-Fest orientiert. Der Mond läuft so unregelmäßig, dass das Osterdatum nach dem Frühlingsanfang um über einen Monat variieren kann, erklärt Rene Schlesier, Vorsitzender der Gesellschaft für Astronomische Bildung in Sachsen Anhalt.

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Der 22. März ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wann Ostern ist und das ist laut Statistik einmal in 200 Jahren der Fall. Und der späteste Zeitpunkt, der 25. April, das ist nur einmal alle 100 Jahre. Rene Schlesier, Vorsitzender der Gesellschaft für Astronomische Bildung in Sachsen Anhalt

Da fragt man sich, warum man mit dem astronomischen Wissen von heute nicht einfach einen fixen Ostertermin ausrechnet, der sich an geschichtlichen Quellen orientiert. Da hätte man doch ein festes Datum, oder? “Ja, hätte man,“ sagt Rene Schlesier, “aber stellen sie sich das nicht so einfach vor. “ Denn neben der Erde zerren die anderen Planeten und die Sonne noch an unserem Mond herum und lassen ihn mal schneller mal langsamer werden. Das sind extrem komplexe Prozesse mit feinsten Veränderungen:

Es ist eine große mathematische Leistung über Jahrhunderte im Voraus zu berechnen, wann Ostern ist. Rene Schlesier

Über Jahrhunderte geht das noch, meint Schlesier. Er ist sich aber nicht sicher, ob man mit Gewissheit das Osterdatum von vor 2.000 Jahren ermitteln könnte. Als ob das mit dem Mond nicht schon kompliziert genug wäre. Wir Menschen setzen noch eins drauf. Um sich vom jüdischen Passah-Fest abzugrenzen, beschloss die Kirche im Jahr 325, Ostern auf den Sonntag nach dem Passah zu verschieben.

Es hat auch einen leicht judenfeindlichen Touch gehabt, würde man heute sagen. Weil selbst wenn dann der Vollmond auf den Sonntag fällt, dann wäre rein theoretisch eine Übereinstimmung zwischen dem Passah-Fest und dem christlichen Osterfest. Da hat man gesagt: Nein, dann verschieben wir Ostern nochmal eine Woche nach hinten. Hans Jürgen Kant

Das brachte nochmal eine Variable in die ohnehin schon komplizierte Konstellation fasst Rene Schlesier von der Astronomischen Gesellschaft zusammen: “Also wir brauchen den Frühlingsanfang. Das ist der 21. März. Dann brauchen wir den Vollmond dazu nach diesem Frühlingsanfang und dann noch einen Sonntag.“ Superintendent Kant findet die astronomische und religiöse Konstellation zwar auch sehr kompliziert, begrüßt aber trotz der Abgrenzung die nach wie vor existierende Nähe und Bindung an das Passah-Fest als Verbindung zu den “jüdischen Glaubensgeschwistern“.

Eine Frage bleibt aber dann immer noch offen: Wann feiern alle Christen gemeinsam Ostern? Denn darauf konnten sich die die orthodoxen Christen auf der einen Seite und die katholischen und evangelischen Christen noch nicht einigen. Die einen orientieren sich am julianischen und die anderen am gregorianischen Kalender. In diesem Jahr fallen die Osterfeiertage ausnahmsweise zusammen. Das ist aber extrem selten der Fall - im 21. Jahrhundert wird das insgesamt nur 31 Mal passieren.

PS: Ostersonntag 2018 ist am 1. April - kein Scherz.