Der Minusrekord wurde dabei mit 20,4 Grad am 22. Januar in Dippoldiswalde gemessen. Am heißesten war es am 28. August mit 35,6 Grad in Klitzschen. Die größte Niederschlagsmenge fiel mit 1229,8 Millimetern um Carlsfeld, während der Südraum Leipzigs nur gut ein Drittel davon abbekam.