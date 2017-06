“Lachen ist die beste Medizin” – dahinter steckt tatsächlich Wissenschaft. Die Gelotologie erforscht, wie sich Lachen auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Prof. William Fry gründete 1964 das Institut für Humorforschung in Kalifornien und damit eine neue Disziplin. Die ersten Versuche führte er an sich selbst durch:

Ich hatte mir ein Film von Laurel & Hardy besorgt, um rnich zum Lachen zu bringen. Die Folge, wo die beiden ein Klavier den Hügel hinaufschieben. Ich wollte herausfinden, was genau im Körper während des Lachens passiert. Also ließ ich mir in regelmäßigen Abständen Blut abnehmen und es dann untersuchen.

Dabei stellte William Fry fest, dass die Anzahl und die Aktivität der natürlichen Killerzellen, also T-Lymphozyten, während der Lachens ansteigt. In den 90er-Jahren konnte sein Kollege Lee S. Berk, Medizin-Professor an der Loma Linda Universität in Kalifornien, auch mehr Gamma-Interferon nachweisen, ein Protein, das für die Produktion körpereigener Abwehrstoffe mitverantwortlich ist. Das Immunsystem wird also durch das Lachen aktiviert und kann unerwünschte Eindringlinge besser bekämpfen. Inzwischen gibt es mit der Psychoneuroimmunologie ein weiteres Fachgebiet, das genauer erforscht, welche Folgen es für unsere Gesundheit hat, ob wir fröhlich oder traurig sind.