Wasser gilt als wichtigste Voraussetzung für Leben. Astronauten müssen sich bislang große Mengen ins All mitbringen. Jeder Tropfen ist kostbar: An der Internationalen Raumstation wird Trinkwasser aus Urin und Schweiß wiedergewonnen. Bei einer Besiedlung des Monds könnten Menschen nun auf Wasser zurückgreifen, dass in kleinen vulkanischen Kügelchen gespeichert ist, schlagen Milliken und Li vor.