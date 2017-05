Übergewicht loszuwerden erfordert oft jahrelange Anstrengungen. Forscher hoffen nun mit neuen Methoden die Bemühungen untersützen zu können. Bildrechte: IMAGO

Wir haben eine weltweite Adipositas-Pandemie: Der WHO zufolge sterben mehr Menschen an den Folgen von Fettleibigkeit als an Mangelernährung. Das "bisschen Hüftgold" ist eine Gefahr, die oft unterschätzt wird. "Übergewicht ist eine chronische Erkrankung, die langsam fortschreitet über zehn, 20 vielleicht 30 Jahre", sagt Pfeifer. "Die Konsequenzen sind Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, aber auch manche Krebsformen."



Der Pharmakologe hat der Krankheit den Kampf angesagt. Dabei helfen ihm ausgerechnet Fettzellen: Denn Fett ist nicht gleich Fett. Gefährlich sind nämlich die weißen Fettzellen, die wir etwa in den Speckrollen am Bauch ablagern. Wir haben aber auch braune Fettzellen – am Hals beispielsweise. Und die können uns schlank machen: Sie setzen ihre Energie nämlich in Form von Wärme frei, schmelzen also quasi einfach weg, während sie uns wärmen. Pfeifers Team hat es geschafft weiße Fettzellen zu braunen zu machen – zumindest bei Mäusen.