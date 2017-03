Grönland ist ein riesiges weißes Land oben im Norden, vier Mal so groß wie das kleine Indien – diesen Eindruck gewannen Generationen von Schülern, die auf Weltkarten von Hermann Haack aus Gotha schauten, oder auf jede andere Darstellung der Erde, die sich an der Projektion des Belgiers Gerhard Mercator orientierte. Das Problem daran: In Wirklichkeit ist das Verhältnis umgekehrt. Mit rund 3,3 Millionen Quadratkilometern hat der indische Subkontinent rund ein Drittel mehr Fläche als die arktische Insel, die nur etwa 2,2 Millionen Quadratkilometer groß ist.

Die Schulbehörde in Boston hat deshalb nun entschieden, dass die Schüler der Stadt an der US-Ostküste künftig mit einer anderen Darstellung der Welt lernen sollen. Statt einer Mercatorprojektion wird dort künftig eine am Bremer Kartographen Arno Peters orientierte Weltkarte verwendet. Sie bildet die Länderflächen maßstabsgerecht ab, ist also flächentreu. Die Bostoner Behörde argumentiert,: Der Nachwuchs solle nicht mehr ein Weltbild entwickeln, das Europa in den Mittelpunkt stelle und größer mache, als es in Wirklichkeit sei.