Unser Immunsystem ist ein unglaublich kompliziertes und komplexes Wunderwerk an Zellen und biochemischen Prozessen. Es gibt nur wenige Dinge, mit denen es nicht fertig wird. Selbst Tumore sind eigentlich kein Problem sagt Prof. Dirk Jäger, Chef der Onkologie am Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg:

Prof. Dirk Jäger, Chef der Onkologie an Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg

In jedem von uns entstehen jeden Tag hunderte von Tumorzellen. Das ist ein völlig normaler Mechanismus. Unser Immunsystem ist aber in der Lage die zu erkennen und abzutöten. Und nur, wenn dumme Zufälle zusammenkommen und dieser Mechanismus nicht ausreichend funktioniert, wächst ein Tumor.

Dann ist das normale Kräfteverhältnis also ausgehebelt. Das Immunsystem hat die Tumorzelle nicht mehr im Griff. Wissenschaftler arbeiten daran, dieses Kräfteverhältnis wieder umzukehren und dem Immunsystem auf die Beine zu helfen. Die Grundidee beschreibt Prof. Jäger so:

Nach Organtransplantationen zum Beispiel kann es zu akuten Abstoßungsreaktion kommen. Dann zerstört unsere Immunsystem eine ganze Leber komplett in einer Nacht. Es geht also sehr spezifisch, sehr effektiv vor. Da liegt es nahe, diese Power und diese Selektivität unseres eigenen Immunsystems auch für Therapiestrategien sinnvoll und intelligent zu nutzen.

Es gibt noch andere Möglichkeiten, das Immunsystem auf Trab zu bringen: Wenn man Tumore mit Röntgenstrahlen leicht reizt, werden Entzündungen hervorzurufen. Dieser Entzündungsreiz aktiviert das Immunsystem. Mittlerweile kann man auch die T-Zellen, die Killerzellen also, auf bestimmte Strukturen der Krebszellen abrichten und genetisch verändern. So können diese eine ganz spezielle Eigenschaft der Krebszelle erkennen und die entsprechenden Zellen dann töten.

Dauerhafte Remissionen bedeutet: Die Tumorzellen sind offenbar komplett vernichtet worden, ohne dass bisher neue aufgetaucht sind. T-Zellen auf bestimmte Eigenschaften von Krebszellen anzusetzen, ist ein sehr komplizierter Vorgang. Auch deshalb, weil man Zielstrukturen wählen muss, die keine anderen gesunden Zellen haben. In den USA sind zum Beispiel Menschen unmittelbar nach einer Immuntherapie an Herzversagen gestorben, weil Eiweiße, die typisch für die Krebszellen waren, auch im Herzmuskel vorkamen. Nichtsdestotrotz scheint die Immuntherapie eine neue Möglichkeit, der Krankheit Krebs die Stirn zu bieten.

Wir sehen hohe Ansprechraten bei Tumoren wie dem schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, dem Bronchialkarzinom, dem Blasenkarzinom, dem Nierenzellkarzinom. Andere Tumorerkrankungen sprechen nicht so gut an. Das verstehen wir noch nicht. Wir verstehen noch nicht den Unterschied.

Einer, der große Hoffnung in diese Erfolge setzte, war Georgios Kessesidis. Ein junger Mann Ende 20. Bei ihm wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Stadium 4, unheilbar. Metastasen waren bereits am Hals und an der Brust sichtbar. Seine statistische Lebenserwartung lag noch bei wenigen Wochen. Dann begann am Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg unter Prof. Jäger eine Immuntherapie - mit zunächst unglaublichen Ergebnissen. Ein Stoff, den die Krebszelle produziert, um das Immunsystem auszuschalten, wurde blockiert. Innerhalb kürzester Zeit verschwanden die Metastasen. Der Tumor schrumpfte von Grapefruit auf Mandarinengröße.