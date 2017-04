Doch es muss nicht immer gleich zum Knall im All kommen. Totalausfälle durch Treffer von Weltraumschrott können sich auch ganz unspektakulär einstellen, wenngleich ebenso plötzlich. Rüdiger Jehn versucht am Europäischen Satellitenkontrollzentrum (ESOC) im hessischen Darmstadt für Europas Missionen im All den Himmel frei zu halten.

Maßnahmen gegen schon vorhandenen Weltraumschrott zu ergreifen, ist so ziemlich unmöglich, denn das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen: Es wäre technisch sehr anspruchsvoll und extrem kostenintensiv, eine “Putzhilfe fürs All“ zu entwickeln, die da oben aufräumt, so wie in Mel Brooks “Spaceballs“. Pläne für derartige Roboter gibt es zwar immer wieder mal - bislang wurde das Prinzip des Wieder-Einsammelns von Weltraummüll aber noch nicht einmal in Ansätzen getestet.