In Ländern mit hohem Einkommen stiegen die Zahlen der betroffenen Kinder zwar nicht weiter, verharrten aber auf viel zu hohem Niveau. Alarmierend sei der Anstieg in ärmeren Ländern und solchen mit mittleren Einkommen, darunter in den bevölkerungsreichen Ländern China und Indien, so Hauptautor Majid Ezzati vom Imperial College London.