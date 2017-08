Verdünnt man ein Getränk mit Wasser, wird der Geschmack eigentlich schwächer. Bei Whisky allerdings soll das laut schwedischen Forschern genau umgekehrt sein. Das aus einer Getreidemaische hergestellte und destillierte Getränk soll unter bestimmten Bedingungen vom Verdünnen eher profitieren. Gibt man einem edlen Scotch ein paar Tropfen Wasser hinzu, treiben bestimmte Aromaträger, allen voran Guajacol, an die Oberfläche des Getränks und intensivieren dadurch Geruch und Geschmack.

Björn Karlsson und Ran Friedman vom Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry im schwedischen Kalmar haben am Computer simuliert, welche Verbindungen Guajacol, Wasser und Alkohol (Ethanol) bei unterschiedlichen Alkoholkonzentrationen miteinander eingehen. Im Fachblatt "Scientific Reports" berichten sie, dass der Aromastoff sich zu einem Alkoholgehalt von etwa 45 eher an der Grenze Flüssigkeit und Luft befindet und dort aufsteigt. Bei 59 Prozent Alkohol und mehr, sinkt der geschmacksvermittelnde Stoff hingegen eher ab.