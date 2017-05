Was das Jena Experiment auszeichnet, ist, dass hier verschiedene Forschungsgruppen an den gleichen Flächen arbeiten. Sie können alle Facetten des Ökosystems Wiese, wie Bestäubung, das Zusammenspiel von Bodenlebewesen und oberirdischen Pflanzenteilen, und Stickstoff- und Kohlenstoffkreisläufe beobachtet werden. Ergänzend wird auch mit Computermodellen gearbeitet. So können die Wissenschaftler umfassend schlussfolgern, Bilder zeichnen, welche Veränderungen in der Vielfalt welche Konsequenzen nach sich ziehen.

"Der vorhandene heimische Bewuchs nutzt die Ressourcen des Lebensraumes bereits so intensiv aus, dass es fremde Arten schwer haben, sich niederzulassen. Das konnten wir in unseren Invasionsstudien eindeutig nachweisen. Insofern ist es wirklich sinnvoll, das Wachstum und die Vielfalt der heimischen Arten zu unterstützen. Zum Beispiel durch die Aussaat von Pflanzen, die ursprünglich in dem Gebiet vorkommen, in dem ich sie ausbringen möchte. Denn sie sind für die Bedingungen dort, also Boden und Klima, bereits angepasst und haben so einen Vorteil gegenüber fremden Arten. " schlussfolgert Prof. Nico Eisenhauer.