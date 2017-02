Fangen wir mit dem Nachwuchs an. Deutsche Studierende lieben die Niederlande. Sie sind das beliebteste fremdsprachige Land unter den Studenten aus Deutschland. Von 137.300, die 2014 im Ausland studiert haben, waren 22.265 in den Niederlanden, so das Statistische Bundesamt. Das kann am offenen Klima der Wissenschaften liegen, daran, dass wir Nachbarn sind, aber vielleicht auch daran, dass niederländische Forscher Außergewöhnliches leisten. Drei Beispiele aus den vergangenen Monaten.