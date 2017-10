Andere Experten wiederum argumentieren, dass die im Gehege aufgewachsenen Wölfe durchaus gelernt haben, dass es in der Nähe der Menschen Futter für sie gibt. In einem Dossier der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe heißt es, es sei "egal, ob sie absichtlich gefüttert werden oder unabsichtlich, zum Beispiel durch Fleisch auf dem Kompost oder einen Luderplatz, mit dem eigentlich Füchse angelockt werden sollten". Die Mitarbeiter des Nationalparks befürchten daher, dass die ausgebrochenen Tiere deshalb auch in Zukunft auf der Suche nach Nahrung in Siedlungen kommen.

Wölfe töten Menschen nur sehr selten

Knapp ein Vierteljahrhundert seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland ist die Aufregung über die Tiere groß wie nie. Sachsen-Anhalts CDU verlangte kürzlich sogar, die Wölfe sollten Thema bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin werden. Als vor zwei in Griechenland Wölfe für den Tod einer Britin verantwortlich gemacht wurden, stellte sich auch in Deutschland einmal mehr die bange Frage: Können die Tiere den Menschen gefährlich werden?

Sophia Liehn vom Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" sagt mit Blick auf die Statistik, Angriffe der Tiere auf Menschen seien äußerst selten. In ganz Europa gab es seit 1950 demnach nur neun bestätigte Fälle, in denen Wölfe einen Menschen getötet haben. Bei fünf davon waren sie an Tollwut erkrankt. Doch diese Krankheit gilt inzwischen als ausgerottet.

Abschuss in Ausnahmefällen erlaubt

Unter anderem Jäger, Schafzüchter und Landwirte fordern nun trotzdem verstärkte Abschüsse von Wölfen. Die streng geschützten Tiere dürfen bislang nur in besonderen Ausnahmefällen gejagt werden, etwa, wenn erheblicher wirtschaftliche Schaden droht. Das ist der Fall, wenn ein Tier wiederholt Schutzzäune überwindet und etwa Schafe reißt. Oder wenn eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen droht. Fälle, in denen Wölfe ohne Provokation aggressiv auf Menschen reagiert haben, sind seit der Wiederansiedlung der Tiere in Deutschland allerdings nicht bekannt geworden.

Liehn warnt allerdings davor, sich zutraulich verhaltenden Wölfen zu nähern, etwa Welpen. Nahe Milkel in der Lausitz beobachten die Wolfsexperten seit einigen Wochen ein paar Jungtiere, die ihre Scheu vor den Menschen offenbar verlieren. Das Kontaktbüro rät, sich dennoch von den Tieren fern zu halten und sich nicht etwa für ein Foto zu nähern. Wichtig sei, dass sich die Wölfe nicht an Menschen gewöhnen, denn das könnte zur Gefahr für beide Seiten werden.