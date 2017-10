Wölfe sind bessere Teamplayer als Hunde. Das haben Wolfsforscher der Universität Wien nachgewiesen. In einem Experiment mit Wölfen und Hunden, die in Rudeln aufgewachsen und an Menschen gewöhnt sind, testeten die Forscher deren Sozialverhalten. Im Versuch sollten die Tiere rohe Fleischstücke ergattern, die hinter einem Zaun auf einem Tablett lagen - das glückte aber nur, wenn ein Tierpaar gleichzeitig an je einem Ende eines Seils zog: Nur so ließ sich das Tablett mit dem rohen Fleisch herbei ziehen. Dabei waren Wölfe den Hunden deutlich überlegen. Während die Wolfspärchen das bei 100 von 416 Versuchen schafften, glückte den Hundepärchen das zeitgleiche Ziehen am Seil nur zwei Mal bei 472 Versuchen. Bei der Zusammenarbeit der Wölfe zeigte sich auch, dass dabei der Rang der Tiere im Rudel wichtig war: Sozial gleichgestellte Tiere arbeiteten besser zusammen, als Tierpaare mit einem sozial höher und einem Tier mit niederen Rang im Rudel.