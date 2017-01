Bis zu einem gewissen Grad reparieren Zähne von Bakterien verursachte Schäden mit Hilfe der Stammzellen im Zahnmark in einem fortwährenden Prozess selbst. Das ist bereits bekannt. Erst wenn das nachgelieferte Material nicht ausreicht, durchdringen die Mikroben den harten Zahnschmelz und es bildet sich ein Loch. Die Forscher um Prof. Paul Sharpe machten sich diese natürlichen Selbstheilungskräfte zunutze.

Mit Hilfe spezieller Substanzen bringen sie die Zähne dazu, die Löcher selbst wieder komplett zu schließen. Das haben die britischen Forscher vom Londoner King‘s College jetzt an Mäusen gezeigt, wie sie im Fachmagazin "Scientific Reports“ schreiben. Sie entwickelten dafür eine selbstauflösende Füllung, die die Zähne über die Stimulierung von Stammzellen dazu anregt, neues Dentin zu produzieren, sich damit selbst zu heilen. Praktisch realisierten sie das mit einer Art Bio-Schwamm, der mit dem Medikament getränkt war und sich später selbst abbaute.

Unterstützt wurde die Wirkung nach Angaben der Forscher durch das experimentelle Medikament "Tideglusib“, ein bereits klinisch getesteter Stoff, der wegen seiner Wirkung gegen Alzheimer untersucht wird. Den Bohrer wird das Verfahren jedoch nicht ersetzen. "Sorry", sagt Prof. Paul Sharpe. Aber das befallene Stück Zahn müsse immer erst entfernt werden.

Roland Frankenberger von der Philipps-Universität Marburg und dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg äußerte sich dagegen kritisch gegenüber der Studie. Zum einen sei die Erkenntnis nicht neu, so der Zahnmediziner, der im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sitzt. Und wichtige Fragen seine offen geblieben. "Zum Beispiel, wie man den Zahn abdeckt während der langen Zeit." In der Studie werde auch nicht erwähnt, wie verhindert wird, dass das empfindliche neue Zahnmaterial zerbricht, bevor es ausreichende Stabilität erreicht hat. Bei den Mäusen dauerte der Prozess des Nachwachsens sechs Wochen.

Unklar sei auch, ob das neu gebildete Dentin so stabil sei wie das ursprüngliche. "Und die Masterfrage ist: Was würde eine solche Behandlung kosten?“ Allein wegen des kostspielig herzustellenden Stimulanz-Moleküls sei mit Tausenden Euro je Zahn zu rechnen, so Frankenberger. "Wir reden ohnehin von einem Ansatz, der noch sehr weit weg ist vom klinischen Einsatz.“