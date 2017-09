Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer hat die schönsten Zähne in Mitteldeutschland? Ganz genau verraten die Länderstatistiken das zwar nicht. Dafür aber zählen die kassenärztlichen Zahnärzte, wie oft die Patienten bei ihnen auf dem Stuhl Platz nehmen. Und hier zeigt sich: Die Sachsen sind vorbildlich. Zwei Kontrollbesuche pro Jahr empfehlen die Mediziner. Die Einwohner des Freistaats gingen 2016 im Durchschnitt 1,7 Mal zu einer "konservierend chirurgischen Behandlung" (zu der neben der Kontrolle aber auch Maßnahmen wie Bohren und Füllen zählt). Im Land der Frühaufsteher konnten sich die Bewohner 2015 nur zu 1,2 solcher Besuche pro Jahr durchringen.

Die Zahlen sind allerdings rein statistische Durchschnittswerte, die sich aus dem Vergleich der Einwohnerzahlen und der abgerechneten Zahnarztbesuche ergeben. Sie bedeuten also nicht, dass wirklich alle Sachsen fast zwei Mal zur Untersuchung waren. Dass die Menschen in Mitteldeutschland allerdings recht häufig die Leistungen eines Zahnmediziners in Anspruch nehmen, darauf deuten die Daten der Barmer-Krankenversicherungen. 77,9 Prozent ihrer Versicherten aus Thüringen waren 2015 zur Behandlung beim Zahnarzt. In Sachsen waren es 77,7 und in Sachsen-Anhalt 76,4 Prozent der Barmerversicherte. Damit lagen die drei mitteldeutschen Länder im Bundesvergleich auf den ersten drei Plätzen.