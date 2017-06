Zecken liegen träge auf Pflanzen herum und warten, bis ein Opfer vorbeiläuft, auf das sie sich fallen lassen können. Oder sie wandern herum, auf der Suche nach Wirtsorganismen. Haben sie sie gefunden, krabbeln sie mit ihren Klauen an eine Stelle, an der sie mit kleinen Schneidwerkzeugen (Cheliceren) die Haut aufritzen und dann ihren mit Haken besetzten Stechrüssel (Hypostom) in die Haut bohren. Sie saugen sich voll, bis sie bei einigen Arten über das Hundertfache ihres Körpergewichts besitzen und dann ziehen sie den Stachel wieder heraus, lassen sich fallen und verschwinden.

Das Hochklettern an verschiedensten Oberflächen erfordert besondere Vorrichtungen. Bisher glaubten Wissenschaftler, dass sich die Zecken mit ihren Klauen festkrallen. Dr. Dagmar Voigt und Prof. Stanislav Gorb von der Universität Kiel haben jetzt nachgewiesen, dass die Insekten zusätzlich eine Art Klebepads an den Beinen haben. "Es gab mehrere Hypothesen darüber, wie sich Zecken auf unterschiedlichen Oberflächen festhalten können", so zitiert die Onlineplattform “Newscientist“ Dagmar Voigt. Allen gemeinsam war, dass sie dafür mit ihren Klauen ineinander greifen, so Voigt. "Unsere Studie findet einen Beweis für die adhäsiven Eigenschaften der Pads auf den Beinen der Zecken."