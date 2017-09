Bildrechte: IMAGO

Auch Impfungen wurden durch ein Zufallsexperiment entdeckt, wieder von einem britischen Arzt. Edward Jenner fiel im 18 Jahrhundert auf, dass Melkerinnen zwar häufig an den sogenannten Kuhpocken erkrankten, nicht aber an den sehr viel gefährlicheren Menschenpocken. Ein Zufall? Jenner begann mit seinen Experimenten 1796 am Sohn seines Gärtners. Er infiziert ihn mit den Kuhpocken, indem er die Haut des Jungen aufschnitt und mit dem Sekret einer Erkrankten bestrich. Dann wartete er, bis der Schnitt abgeheilt war. Nach der Genesung des Jungen wiederholte Jenner die Prozedur, diesmal aber mit Menschenpocken. Der Sohn des Gärtners allerdings überstand diese zweite Infektion völlig unbeschadet.



Zwei Jahre später testete Jenner die Impfung an seinem eigenen Sohn, der sich danach ebenfalls erfolgreich gegen die Pocken wehren konnte. Die Royal Society nahm die Studien des Arztes zunächst nicht ernst, lehnte eine Veröffentlichung ab. Jenner aber weitete seine Methode auf weitere Kinder und Erwachsene aus und schließlich ging seine Entdeckung um die Welt. Napoleon Bonaparte ließ schließlich seine ganze Armee impfen, auch andere Staaten folgten. 1966 beschloss die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Pocken auszurotten. Die Pockenimpfung ist heute Pflicht in Europa, auch in Indien und Afrika sind die Menschen geimpft. Seit 1979 gelten die Pocken als ausgerottet.