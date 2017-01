Sind sie mit Ihrem Leben zufrieden? Wer diese Frage mit Ja beantworten kann, hat in seinem Leben wohl die entscheidenden inge richtig gemacht. Dazu muss man nicht viel Geld haben, ein großes Auto fahren oder einen Bratt Pitt oder eine Heidi Klum zu Hause haben. Es kommt vor allem darauf an, wie man mit sich selbst umgeht und welche Perspektive man auf das Leben hat. Zufriedenheits-Expertin Ilona Bürgel sagt, wenn wir so leben würden, wie wir Schokolade essen, wären wir viel glücklicher, "weil wir beim Schokolade essen alles richtig machen, was wir sonst manchmal im Leben nicht so gut machen.“