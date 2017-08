Experten der Krebsforschung gibt es nicht nur in den USA, sondern auch an der Martin-Luther-Universität in Halle. Dort arbeitet Juniorprofessor Tony Gutschner, der zuvor in den Krebsforschungszentren in Houston und in Heidelberg tätig war. Für ihn war die Zulassung der Gentherapie "Kymriah" gegen ALL in den USA die Nachricht des Tages. Es klingt so einfach, doch es ist eine Revolution.